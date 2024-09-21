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Gündem
AA 21.09.2024 11:51

TBMM, 2002'den bu yana 2 bin 754 kanun teklifini yasalaştırdı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, 2002 yılından bu yana toplam 2 bin 754 düzenlemeyi yasa haline getirdi.

TBMM, 2002'den bu yana 2 bin 754 kanun teklifini yasalaştırdı

Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen kanunlara ilişkin yazılı soru önergesini yanıtladı.

Cevaptan derlenen bilgilere göre, Meclis'te son 22 yılda toplam 2 bin 754 kanun teklifi kabul edildi.

AK Parti'nin iktidara geldiği 22. Yasama Dönemi'nde 914 kanun yapan TBMM, 23. Yasama Dönemi'nde 548, 24. Yasama Dönemi'nde 418, 26. Yasama Dönemi'nde 491, 27. Yasama Dönemi'nde ise 310 düzenlemeyi yasalaştırdı.

7 Haziran 2015 seçimleriyle oluşan ancak hükümet kurmaya yönelik görüşmelerin olumsuz sonuçlanması nedeniyle erken seçim kararı alınarak 1 Ekim 2015'te sona eren 25. Yasama Dönemi'nde herhangi bir kanun kabul edilmedi.

28. Yasama Dönemi'nde 73 kanun teklifi yasalaştı

1 Ekim'de 3. Yasama Yılı açılışı yapılacak 28. Yasama Dönemi'nde ise bugüne kadar 73 kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

Meclis'te yasama dönemlerine göre kabul edilen kanun sayıları şöyle:

Yasama Dönemi Kanun Sayısı
22 914
23 548
24 418
25 -
26 491
27 310
28 (devam ediyor) 73
Toplam 2 bin 754

Yanıtta, TBMM Genel Kurulu'nda "temel kanun" olarak görüşülen yasa sayılarına da yer verildi. Buna göre Mecliste, 22. Yasama Dönemi'nde 29, 23. Yasama Dönemi'nde 50, 24. Yasama Dönemi'nde 73, 26. Yasama Dönemi'nde 70, 27. Yasama Dönemi'nde 116 "temel kanun" kabul edildi. 28. Yasama Dönemi'nde ise bugüne kadar 18 düzenleme "temel kanun" olarak görüşüldü.

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