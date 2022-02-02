Haber Giriş: 2 Şubat 2022 Çarşamba 17:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Enez'de sağanak tarım alanlarına zarar verdi
[Fotoğraf: AA]
Edirne'nin Enez ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle dereler taştı, yollar trafiğe kapatıldı. Bazı tarım alanları ise su altında kaldı. Derenin tıkanan kesimlerinin açılması sonucu taşkın sona erdi.
Abdurrahim ve Vakıf köyleri arasındaki derenin taşması sonucu yol trafiğe kapandı. Taşkın nedeniyle yol ve tarlalarda su birikintileri oluştu.
Abdurrahim Köyü Muhtarı Önder Sezgin, derenin tıkanan kesimlerinin DSİ'nin yardımıyla açıldığını, taşkının sona erdiğini söyledi.
Derenin yatağına çekilmesinin ardından kapanan yol trafiğe açıldı.
Öte yandan Yayla sahilinde de yağış nedeniyle bazı iş yerlerinde küçük çaplı su baskınları yaşandı.
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