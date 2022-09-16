Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Adana, Afyonkarahisar, Konya, Ankara, Bartın, Bilecik, Eskişehir, Hatay, İzmir, Karabük, Kastamonu, Kütahya, Mersin, Nevşehir, Samsun, Sivas, Uşak ve Zonguldak sınırları içinde tesis edilecek çeşitli enerji nakil hatlarının yapımı amacıyla, detayları ilanda belirtilmiş güzergaha isabet eden taşınmazlar, elektrik dağıtım tesis yerleri mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahaları ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürlüğünce acele kamulaştırılacak.

Ayrıca TEİAŞ Genel Müdürlüğüne ait "400/154 kV Seydişehir TM İrtibat Hatları Projesi" güzergahına isabet eden taşınmazların direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle, söz konusu genel müdürlük tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.