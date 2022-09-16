Haber Giriş: 16 Eylül 2022 Cuma 07:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tekne kurtarıldı
[Fotograf: AA]
Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerinin müdahalesiyle balıkçı barınağına çekildi.
İçinde 3 kişinin bulunduğu teknenin makineleri 1915 Çanakkale Köprüsü önlerinde arızalandı.
Bir süre sürüklenen teknenin kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'ne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye KEGM'ye ait "KEGM-9" hızlı tahlisiye botu sevk edildi.
Yedeklenen tekne, arızanın giderilmesi için Lapseki Balıkçı Barınağı'na yanaştırıldı.
Etiketler: Çanakkale
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