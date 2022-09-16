Haber Giriş: 16 Eylül 2022 Cuma 06:29Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kuşadası'nda 16 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde pompalı tüfekle rastgele ateş açan ve 16 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı.
Dün akşam, Hacıfeyzullah Mahallesi Tepe Sokak'ta kendisine saldırıldığını iddia eden Veli Ö., yanında getirdiği pompalı tüfekle etrafa ateş etti.
Mahalle sakinlerinden Nebahat D., Asya T., Hanife A., Fikriye E., Doğan E., Gürsel K., Salih K., Şerafettin K., Nazime P., Kılınç P., Cemile E. ve Yılmaz T. çeşitli yerlerinden yaralandı.
Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan Veli Ö., Kuşadası Adliyesi'ne sevk edildi.
Veli Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler: Aydın
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