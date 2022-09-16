Dün akşam, Hacıfeyzullah Mahallesi Tepe Sokak'ta kendisine saldırıldığını iddia eden Veli Ö., yanında getirdiği pompalı tüfekle etrafa ateş etti.

Mahalle sakinlerinden Nebahat D., Asya T., Hanife A., Fikriye E., Doğan E., Gürsel K., Salih K., Şerafettin K., Nazime P., Kılınç P., Cemile E. ve Yılmaz T. çeşitli yerlerinden yaralandı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan Veli Ö., Kuşadası Adliyesi'ne sevk edildi.

Veli Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi.