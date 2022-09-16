Haber Giriş: 16 Eylül 2022 Cuma 07:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çekmeköy'de otomobilde çıkan yangın iş yerine sıçradı
[Fotograf: AA]
Çekmeköy'de otomobilde başladıktan sonra önce park halindeki bir otobüse ardından iş yerine sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Ekşioğlu Mahallesi Dere Caddesi üzerinde park halinde bulunan otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Otomobilde çıkan yangın yine park halinde bulunan bir otobüse daha sonra oto tamirhanesine sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlileri de yangını söndürmek için çalışma başlattı.
Kısa sürede büyüyen yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.
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