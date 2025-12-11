Endonezya MEB'in "hayat boyu öğrenme" tecrübesinden faydalanmak istiyor

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Purnama ve beraberindeki heyet, Genel Müdürlükte gerçekleşen görüşmede Mete'den, MEB'in hayat boyu öğrenme konusunda yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgiler aldı.

Türkiye'de uygulanan uzaktan eğitim ve açık öğretim süreçlerini anlatan Mete, hayat boyu öğrenme alanındaki çalışmalar ve mevcut uygulamaları aktardı.

Heyet üyeleri, MEB'in uzaktan eğitim, yaygın eğitim yapıları ve dijital öğrenme ortamlarında yürüttüğü kapsamlı çalışmaları büyük bir ilgiyle takip ettiklerini, Türkiye'nin bu alandaki tecrübelerinin ve geliştirilen modellerin kendileri için karşılıklı işbirliği ve deneyim paylaşımı açısından önemli örnek teşkil ettiğini belirtti.

Büyükelçi Purnama da Türkiye'nin OECD göstergelerinde eğitimin niteliği ve yaygın eğitim alanındaki güçlü konumunu takdir ettiklerini, Türk eğitim sisteminde yaşanan gelişmelerle yakından ilgilendiklerini vurguladı.

Purnama, yetişkinlerin hayat boyu öğrenmeye katılımı ve toplumda hayat boyu öğrenme kültürü farkındalığının oluşturulmasına dönük uygulamalardan istifade etmek için bu ziyareti gerçekleştirdiklerini kaydetti.