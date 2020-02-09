Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ilgili kurumlar hummalı bir şekilde çalışıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü de Twitter adresi üzerinden çalışmalarla ilgili bir video yayınladı.

Bölgede hasarlı binaların yıkımı devam ediyor. Emniyetin paylaştığı görüntüde, yıkılacak hasarlı bir binadan kepçe ile alınan Türk bayrağı polis memurları tarafından bulunduğu yerden kaldırıldı.

Emniyet, videoyu, "Dalgalandığın yerde ne korku,ne keder... Gölgende bana da bana da yer ver. Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar: Yurda ay yıldızın ışığı yeter." ifadeleri ile paylaştı.