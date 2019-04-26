Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, "Dünya Pilotlar Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Uzunkaya, Mustafa Kemal Atatürk'ün "İstikbal göklerdedir. Göklerini koruyamayan uluslar, yarınlarından asla emin olamazlar." sözünü hatırlattı.

Atatürk'ün bu sözünü kendine şiar edinen, yüksek stres altında ve saat mefhumu gözetmeksizin çalışan ve gökyüzünü evi bilen pilotların yerdeki gözü olmaktan gurur duyduklarını kaydeden Uzunkaya, şu ifadeleri kullandı:

"Türk Polis Teşkilatımız da Havacılık Dairesi Başkanlığı sayesinde emniyeti göklere çıkararak her alanda milletimize hizmet etmektedir. Göklerden gönüllere inen tüm aziz şehit pilotlarımızı rahmet ve minnetle anıyor, ülkemizin ve milletimizin gururu olan pilotlarımıza emniyetli uçuşlar ve başarılı görevler diliyor, tüm pilotlarımızın 'Dünya Pilotlar Günü'nü şahsım ve Emniyet Teşkilatım adına en içten dileklerimle kutluyorum."

Kaynak: AA