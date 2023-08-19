Emniyet Genel Müdürlüğünden ülke genelinde trafik denetimi

EGM'den yapılan açıklamaya göre, trafik güvenliğinin sağlanması ve kural ihlalleri nedeniyle meydana gelen kazaların önlenmesi amacıyla 10-14 Ağustos'ta ülke genelinde denetimler gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, 18 bin 799 işçi ve personel taşımacılığı yapan aracın kontrol edildiği uygulamada, 82 aracın sigortasının, 342 aracın ise fenni muayenesinin bulunmadığı tespit edildi.

Ekiplerce, 149 aracın yetki belgesinin bulunmadığı, 24 araçta bozuk veya standart dışı ışık donanımı olduğu saptanırken, 69 aracın ise belediyeden izinsiz olarak taşıma faaliyeti gösterdiği belirlendi.

Denetimlerde, 2 bin 288 araca trafik kural ihlalinden işlem uygulanırken, 205 araç trafikten men edildi, 6 sürücü belgesi geçici olarak geri alındı.

Yük taşımacılığı yapan araçlara yönelik denetimlerde ise 25 bin 904 araç ve sürücü kontrol edildi.

Bunlardan 272'sinin çalışma ve dinlenme sürelerine uymadığı saptanırken, 20 aracın zorunlu haller dışında gerekli önlemleri almadan durakladığı veya park ettiği belirlendi.

Ekiplerce, 193 araçta tokograf bulundurulmadığı ya da kullanılmadığı, 43 araçta ağırlık ile yükleme kurallarına uyulmadığı ve 61 aracın arka koruma çerçevesinin olmadığı veya standartlara uymadığı anlaşıldı.

Ayrıca 1599 araç sürücüsü hakkında trafik kural ihlalinden işlem uygulandı.

Alkol ve uyuşturucu denetimi

Alkol ve uyuşturucu kullanımına bağlı meydana gelen trafik kazalarının en aza indirilmesi amacıyla araçlara yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, 43 bin 405 araç ve sürücü denetlendi. 1309 kişinin alkol etkisinde araç kullandığı belirlenirken, 64 kişinin teknik cihazla ölçüm yapılmasını kabul etmediğinden dolayı sürücü belgesi geçici olarak alındı.

Uyuşturucu etkisinde araç kullanan 2 sürücü hakkında ise işlem yapıldı.

Motosiklet ve motorlu bisiklet denetimi

Denetimler kapsamında motosiklet ve motorlu bisikletlere yönelik denetimler de gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, 16 bin 908 kişi denetlenirken, bunlardan 490'ının sürücü belgesinin bulunmadığı, 240'ının motosiklet geçerli zorunlu mali sorumluluk sigortasının olmadığı tespit edildi.

Ekiplerce, 2 bin 29 sürücü ve yolcunun koruma başlığı kullanmadığı, 118 sürücünün tescil belgesi ve plakasının uygun durumda olmadığı belirlendi.

Ayrıca 4 bin 378 trafik kural ihlali tespit edilerek işlem uygulandı.

Hız ihlallerinin önlenmesi ve sürücüleri trafik kurallarına uygun şekilde araç kullanmaya yönlendirmek amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde ise 22 bin 210 sürücünün hız ihlali yaptığı belirlenerek işlem gerçekleştirildi.