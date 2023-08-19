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Türkiye
DHA 19.08.2023 13:45

İskenderun'un sahil kesimi su altında kaldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde sahil kesimindeki caddeler, lodos nedeniyle deniz suyuyla doldu.

İskenderun'un sahil kesimi su altında kaldı
[Fotograf: DHA]

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören ve zaman zaman su baskınlarının yaşandığı İskenderun sahil kesiminde, lodosla birlikte yine deniz suları caddeleri doldurdu.

Atatürk Caddesi ve Anıt Alanı'na dolan deniz suyuna aynı zamanda altyapının çökmesiyle atıkların karışması, sahil kesimindeki esnaf ve vatandaşları rahatsız ediyor.

İskenderun'un sahil kesimi su altında kaldı

Mağduriyet yaşayan esnaf, altyapının bir an önce yapılmasını, ağır kış şartlarında bu sorunla karşılaşmak istemediklerini belirtti. Sıcak yaz günlerinde su altındaki sahilde, yayalar, araçlar geçişlerde güçlük çekiyor.

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