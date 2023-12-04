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Türkiye
AA 04.12.2023 12:17

Emine Erdoğan'dan "4 Aralık Dünya Su Kayıpları Günü" paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "4 Aralık Dünya Su Kayıpları Günü" dolayısıyla paylaşım yaptı.

Emine Erdoğan'dan "4 Aralık Dünya Su Kayıpları Günü" paylaşımı
[Fotoğraf: (Arşiv)]

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Su Verimliliği Seferberliği'nin öncelikli hedefi, içme suyu temin ve dağıtım aşamalarında oluşan su kaybını önlemek. Seferberlik ışığında, fiziki ve idari su kayıplarının azaltılması ile kontrolsüz su tüketiminin önüne geçilmesi için çok yönlü uygulamalar hayata geçirildi. Şüphesiz yerel yönetimlerimizle beraber bireysel düzeyde alınacak her tedbirin de hayati olduğunu unutmayalım. Suyumuz kaybolmasın, geleceğimiz yok olmasın." ifadelerini kullandı.

 

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