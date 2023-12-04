2 bin 800 rakıma çıkarken iki mevsimi birden yaşadılar

Oltu doğaseverler yürüyüş ekibi ile Erzurum yürüyüş ekibi bu haftaki yürüyüşlerini Uzundere Kirazlı Mahallesi'nde gerçekleştirdi.

1200 rakımdan başlayan ekipler 2 bin 800 rakıma kadar çıktı. 17 kilometre yürüyen yürüyüşçüler bazen kayıp düştüler, bazen şarkı söyleyip eğlendiler. Zorlu parkurları bir bir aşan doğa yürüyüşçüleri, Cevizli Mahallesi'nde yürüyüşü sona erdirdi.

[Fotoğraf: İHA]

"Bugün hem sonbaharı hem de kışı yaşadık"

Yürüyüş ekibinden Fatih Coşkun Ertaş, "Yürüyüş parkurumuzda bugün hem sonbaharı yaşadık hem de kışı yaşadık. Doğa burada gerçekten çok güzel, doğa yürüyüşleri için bu bölge özel parkurları barındırıyor bünyesinde. Diğer şehirlerde trekking yapan doğasever herkesi bu bölgeye davet ediyorum. Buralar gerçekten görülmeye değer yerler. Özellikle Uzundere, Oltu, Tortum, Olur, Şenkaya ve İspir'de yürüyüş açısından çok zengin parkurlar mevcut" dedi.

Bülent Kardeş ise, "Bugün Oltu doğaseverler yürüyüş ekibi ile birlikte Uzundere dağlarında yürüyüş yapıyoruz. Yaklaşık 17 kilometrelik bir parkur yürüyüşü bu doğa ile iç içe olmak özellikle bu mevsimde hakikaten muhteşem bir duygu. Doğa ile bütünleşirken doğanın bütün unsurlarını koruyup kollamak, doğasever olarak asli görevlerimizden bir tanesi. Bu kapsamda avcılığa karşı olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Gördüğünüz gibi tabiat karla bütünleşmiş durumda mevsimin bu günleri oldukça değerli, mutlaka doğaya çıkarak değerlendirin. İyi bir nefes alın doğa ile baş başa kalın" diye konuştu.

[Fotoğraf: İHA]

Erzurum yürüyüş ekibinden Ziya Amil de “Bugünkü yürüyüşümüz Kirazlı Mahallesi'nden başlayarak Cevizli Mahallesi'nde son buldu. 17 kilometre yürüdük, bazen düştük bazen kalktık, bazen eğlendik. Güzel bir parkurdu her pazar doğa yürüyüşümüz devam ediyor haftaya başka parkurda buluşmak üzere hoşça kalın" dedi.