İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, e-ticaret üzerinden sahtecilik yapan çeteyi çökertti.

Binlerce elektronik sigara, sigaralarda kullanılan likitler ve örgütsel dokümanlar...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, gelen şikayetler üzerine harekete geçti. 16 kişiden oluşan çete, açtıkları 13 sahte internet sitesi üzerinden elektronik sigara satışı yapıyordu. Bu ürünler ise hiçbir sağlık kuruluşu tarafından onaylanmayan likitlerle dolduruluyordu.

Çete tarafından satılan elektronik sigaraların fiyatı yaklaşık 15-20 lira. Ancak site üzerinden bin-2 bin lira arasında değişen fiyatlarla vatandaşlara kargolanarak gönderiliyordu.

Vatandaş başka bir ürünün siparişini verse de yerine elektronik sigara gönderiliyordu ve sahtecilik yapılıyordu. Bütün siparişleri harddiske kaydeden çete, 209 bin kişiyi dolandırdı ve yaklaşık 2 milyon liralık bir vurgun yaptı.

Çete üyelerinin 6'sı tutuklandı ve 10'u da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çetenin evinde aynı zamanda pompalı tüfek, bıçak ve silah da ele geçirildi.

Kaynak: TRT Haber