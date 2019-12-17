İstanbul Şişli'de bulunan tek katlı bir evde bulunan elektrikli sobadan yangın çıktı.

Evi saran alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Bu sırada evde bulunan 5 kişi de kendini dışarı attı.

Evden patlama sesleri geldiğini duyan mahalle sakinleri de panik içinde sokağa çıktı.

[Fotoğraf: İHA]

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kontrol altına alınan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Evleri yanan 5 kişilik aile, kucaklarında köpekleri ile söndürme çalışmalarını izledi.

Kaynak: İHA