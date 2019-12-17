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Elektrikli sobadan çıkan yangın evi küle çevirdi17 Aralık 2019 Salı 00:40 - Son Güncelleme 17 Aralık 2019 Salı 00:40
Şişli’de elektrikli sobadan çıkan yangında 5 kişilik ailenin yaşadığı ev kullanılamaz hale geldi.
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul Şişli'de bulunan tek katlı bir evde bulunan elektrikli sobadan yangın çıktı.
Evi saran alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Bu sırada evde bulunan 5 kişi de kendini dışarı attı.
Evden patlama sesleri geldiğini duyan mahalle sakinleri de panik içinde sokağa çıktı.
[Fotoğraf: İHA]
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kontrol altına alınan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.
Evleri yanan 5 kişilik aile, kucaklarında köpekleri ile söndürme çalışmalarını izledi.
Kaynak: İHA
Etiketler: İstanbul şişli yangın elektrikli soba