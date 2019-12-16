Türkiye
Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz FETÖ üyeliğinden tutuklandı16 Aralık 2019 Pazartesi 23:36 - Son Güncelleme 17 Aralık 2019 Salı 00:08
İzmir Urla Belediye Başkanı CHP’li İbrahim Burak Oğuz FETÖ suçlamasıyla tutuklandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz, savcıya ifade verdi.
Bir dönem FETÖ iltisaklı kapatılan İzmir Genç İşadamları Derneği (İGİD) yönetim kurulu üyesi olduğu belirtilen Oğuz, örgütte sohbet hocalığı yapmak ve gizli sorumlularla da iletişim kurmakla suçlandı.
Şüpheli Oğuz, sorgusunun ardından sevk edildiği sulh ceza mahkemesinde tutuklandı.
İbrahim Burak Oğuz, 31 Mart seçimlerinde CHP'den Urla Belediye Başkanı seçilmişti.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: urla belediyesi fetö soruşturması