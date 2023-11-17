Elektrikli ısıtıcı devrildi, ev küle döndü

Osmaniye Mahallesi Hacı Ahmet sokaktaki 2 katlı binada çıkan yangında, 60 yaşındaki Ayhan Örnek ile kardeşi Ömer Örnek'e ait evde, elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu çıkan yangın, kısa sürede büyüdü.
Evde bulunan Örnek kardeşler kendi imkanlarıyla dışarıya çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören komşuların ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
2 katlı binayı saran alevler, itfaiye ekiplerinin yarım saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın sonucu ev kullanılamaz hale gelirken, başından yaralanan Ayhan Örnek, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.