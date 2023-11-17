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Türkiye
DHA 17.11.2023 04:36

Elektrikli ısıtıcı devrildi, ev küle döndü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde elektrikli ısıtıcısının devrilmesi sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesiyle bitişikteki evlere sıçramadan döndürüldü. Yangında, 2 katlı bina kullanılamaz hale gelirken, 1 kişi yaralandı.

Elektrikli ısıtıcı devrildi, ev küle döndü
[Fotograf: DHA]

Osmaniye Mahallesi Hacı Ahmet sokaktaki 2 katlı binada çıkan yangında, 60 yaşındaki Ayhan Örnek ile kardeşi Ömer Örnek'e ait evde, elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu çıkan yangın, kısa sürede büyüdü.

Evde bulunan Örnek kardeşler kendi imkanlarıyla dışarıya çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören komşuların ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Elektrikli ısıtıcı devrildi, ev küle döndü

2 katlı binayı saran alevler, itfaiye ekiplerinin yarım saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sonucu ev kullanılamaz hale gelirken, başından yaralanan Ayhan Örnek, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı. 

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