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Türkiye
AA 18.04.2024 14:27

Elektrikli araç bulunmayan siteye şarj ünitesi kuruldu

Tokat'ta, elektrikli araç sahibi bulunmayan bir sitede, vatandaşları elektrikli araç kullanımına teşvik etmek amacıyla elektrikli şarj ünitesi kuruldu.

Elektrikli araç bulunmayan siteye şarj ünitesi kuruldu

Üç blokta 192 dairenin bulunduğu ve yaklaşık 800 kişinin yaşadığı bir sitenin yöneticisi Mehmet Ünveroğlu, elektrikli araç sahibi bulunmamasına rağmen siteye elektrikli araç şarj ünitesi kurmaya karar verdi.

Sitenin yönetim kurulu toplantısında bu yönde karar alınmasının ardından Tokat'ta araç şarj istasyonları kuran bir firmaya başvuruldu.

Firma aracılığıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) gerekli iznin alınmasının ardından sitenin bahçesine elektrikli araç şarj ünitesinin kurulumu gerçekleştirildi.

Ünveroğlu, bugünün teknolojisinde çevre dostu elektrikli otomobil kullanımının her geçen gün arttığını söyledi.

Elektrikli otomobil kullanımına yönelik destekler de bulunduğunu belirten Ünveroğlu, "Tokat'ta yenilikçi yaklaşım konusunda öncü olmaya gayret gösteriyoruz. Bu kapsamda sitede elektrikli araç şarj istasyonu kurduk." dedi.

Gelişen teknolojiyi takip edip gelecekte site sakinlerinin ihtiyaçlarını düşünerek elektrikli araç şarj ünitesini kurduklarını anlatan Ünveroğlu, "Elektrikli araç kullanımını destekliyor ve teşvik etmeye gayret ediyoruz. Bütün olarak ele aldığımızda yenilikçi yaklaşımın bir parçası olmanın haklı gururunu site yönetimi ve sakinleri olarak yaşamaktayız." ifadelerini kullandı.

Ünveroğlu, şarj ünitesinin bir beyaz eşya gibi elektrik akımı çektiğini, sisteme zarar vermediğini sözlerine ekledi.

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Tokat Elektrikli Araç
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