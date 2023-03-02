5 bin metrekare alan üzerine 150 personel ve 15 iş makinesi ile 72 saat içerisinde hazırlanan Elbistan Kayseri Çarşısı tamamlandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde altyapısından iç tesisatına, kanalizasyonundan elektrik tesisatına, kilitli parkeden çevre düzenine kadar tüm çalışmaları tamamlanarak, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nce hayata geçirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, esnaflara hayırlı işler dileyerek, “Önemli olan sahiplenmesi, yüzünün tebessüm etmesi, burada birbirine sahip çıkmasıdır. Allah’ın izniyle burası canlanır” dedi.

Çarşıda incelemelerde bulunan Başkan Büyükkılıç, dükkanlarına yerleşen esnafla bir araya geldi. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ile de çarşıyı gezdi.

Milletvekili Ünal, “Kayseri Büyükşehir Belediyemize minnettarız, her an yanımızda oldu, Allah razı olsun. Bu çarşıyı da güzel bir şekilde inşa etti. O yüzden Memduh beye teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Elbistan Kayseri Çarşısı'nda neler olacak?

3 gün boyunca gece gündüz demeden tamamlanan Elbistan Kayseri Çarşısı'nda giyim, gıda, kuaför, bakkal, büfe, çay ocakları, kahvaltı salonları, mescid ve WC gibi yaşam alanları yer alıyor.

Haber: Necmettin Çuhadaroğlu