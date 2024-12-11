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Türkiye
AA 11.12.2024 20:18

Elazığ'da "Siberağ-11" operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı

Elazığ'da nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik gerçekleştirilen "Siberağ-11" operasyonunda yakalanan 14 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Elazığ'da "Siberağ-11" operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı

Kovancılar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Elazığ merkezli "nitelikli dolandırıcılık" suçuna yönelik "Siberağ-11" operasyonu gerçekleştirdi.

Elazığ'da "Siberağ-11" operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı

14 şüpheli yakalandı

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, sosyal medya platformları üzerinden yatırım vaadi ile dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 14 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda, dolandırıcılıkta kullanıldığı değerlendirilen cep telefonları, banka kartları ve bilgisayar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan 14 zanlıdan 7'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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