Elazığ'da "Siberağ-11" operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı

Kovancılar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Elazığ merkezli "nitelikli dolandırıcılık" suçuna yönelik "Siberağ-11" operasyonu gerçekleştirdi.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, sosyal medya platformları üzerinden yatırım vaadi ile dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 14 şüpheli yakalandı.
Yapılan aramalarda, dolandırıcılıkta kullanıldığı değerlendirilen cep telefonları, banka kartları ve bilgisayar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan 14 zanlıdan 7'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.