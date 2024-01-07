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Türkiye
AA 07.01.2024 18:04

Elazığ'da pirinç paketleri içine gizlenmiş uyuşturucu bulundu, 2 şüpheli tutuklandı

Elazığ'da durdurulan yolcu otobüsünün bagaj bölümündeki pirinç paketlerinde 28 kilo 505 gram eroin ile 1 kilo 2 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Elazığ'da pirinç paketleri içine gizlenmiş uyuşturucu bulundu, 2 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan bir istihbarat doğrultusunda Van'dan İstanbul'a giden bir yolcu otobüsünü Elazığ kent girişindeki uygulama noktasında durdurdu.

Narkotik köpeğinin de yer aldığı aramada, otobüsün bagaj bölümünde baharat karışımlı salçayla streçlendikten sonra pirinç paketleri içerisine yerleştirilen 43 parçadan oluşan 28 kilo 505 gram eroin ve 1 kilo 2 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Olayla ilgili otobüs sürücüsü ve sahibi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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