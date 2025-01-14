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Türkiye
AA 14.01.2025 12:32

Elazığ'da deprem konutları etaplar halinde yükseliyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Elazığ'da Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) afetzedeler için inşa edilen 9 bin 690 konutun bu yıl teslim edilmesi planlanıyor.

Elazığ'da deprem konutları etaplar halinde yükseliyor
[Fotograf: AA]

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği Elazığ'da evleri yıkılan veya ağır hasar görenlerin barınma ihtiyacını karşılamak için TOKİ tarafından başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Kentte ağır hasar gören 10 bin 757 binadan yüzde 94'ünün yıkımı gerçekleştirildi, yapımı tamamlanan 3 bin 688 konut hak sahiplerine teslim edildi, 9 bin 690 konutun inşası sürüyor.

Konutlar, kent merkezi ve ilçelerde etaplar halinde yükseliyor.

Elazığ'da deprem konutları etaplar halinde yükseliyor

"Devletimizin bütün imkanlarını seferber ettik"

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Cafer Giyik, Elazığ'ın büyük yara aldığı 2020'deki depremin izlerini silmeye çalışırken, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerin meydana geldiğini söyledi.

Giyik, 2020 depreminden etkilenen vatandaşlara yeni konutların tümünün teslim edildiğini, bu sarsıntının yaralarını tamamen sardıklarını, devletin tüm imkanlarını seferber ederek süratle işleri tamamladıklarını anlattı.

Elazığ'da deprem konutları etaplar halinde yükseliyor

Kentte 6 Şubat depremlerinde ise merkez ve ilçelerde 19 bin 743 bağımsız bölümün ağır hasar aldığını belirten Giyik, buradan 13 bin 55 vatandaşın hak sahibi olduğunu, bu kapsamda hızlı şekilde yeni konutların yapımına başladıklarını bildirdi.

Ağır hasar alan konutların büyük çoğunluğunu yıktıklarını anlatan Giyik, şunları kaydetti:

"Yıkımla ilgili de sadece mahkemelere intikal eden hasar durumunun değişmesini talep eden vatandaşlarımız, binalarıyla ilgili süreçler devam ettiğinden beklemeye alındı. Bunlar da sonuçlandıktan sonra yıkımları süratle tamamlayıp, bu süreçleri bitirmeyi hedefliyoruz.

​​​​​​​Elazığ'ın yapı stoku büyük oranda değişti. Yapılan konutlar, sosyal donatıları, yolları, eğitim alanları, tesisleri, ibadethaneleri ve sağlık tesisleriyle tam donanımlı yapılar olarak inşa ediliyor. Çoğunlukla 3+1, zemin artı 4 kat şeklinde deprem yönetmeliğine uygun şekilde sağlam ve dayanıklı yapılar. 2025 sonuna kadar bütün hak sahiplerine konut vermeyi hedefliyoruz. Bu şekilde çalışmalarımızı tamamlamayı planlıyoruz." 

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