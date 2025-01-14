Puslu 8.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 14.01.2025 11:07

Narkotik ekiplerinin en büyük yardımcısı "Milon" seçildi

Isparta Emniyet Müdürlüğünün "Milon" isimli narkotik köpeği, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığınca aralık ayının köpeği seçildi.

Narkotik ekiplerinin en büyük yardımcısı "Milon" seçildi
[Fotograf: AA]

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince geçen yıl kentte düzenlenen 1079 operasyonda yakalanan 1193 şüpheliye işlem yapıldı, 126 zanlı tutuklandı.

Geçen ayki operasyonların 23'ünde ekiplere eşlik eden narkotik dedektör köpeği "Milon", çeşitli miktarlarda uyuşturucunun ele geçirilmesinde rol oynadı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Narkotik madde arama köpeği idarecisi polis memuru Ferhat Yakar, 4 yaşındaki Belçika Malinois ırkı "Milon" ile 3 yıldır arama ve narkotik operasyonlarında görev aldıklarını söyledi.

"Milon"un görevini başarıyla yerine getirdiğini belirten Yakar, "Milon, 2022 haziran, 2023 ağustos ve 2024 aralık olmak üzere üçüncü kez Türkiye genelinde ayın köpeği seçildi." dedi.

ETİKETLER
Isparta Narkotik
Sıradaki Haber
TSK'nın askeri gizli yapılanmasına FETÖ operasyonu: 7 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:53
"Türkiye'nin dünyaya açılan penceresi" 2024'te de büyük ilgi gördü
11:51
Yenidoğan çetesi hesap veriyor
11:47
Suriye'nin kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi
11:42
Bingazi'ye 10 yıl sonra ilk sefer yapıldı
11:44
Türkiye'de otobüsler 2024'de dünyanın çevresini 52 bin kez turladı
11:34
180 ülkeye satılan Türk halısından 2,8 milyar dolar gelir
4 yıldır tedavi gören caretta caretta mavi sularla buluşacağı günü bekliyor
4 yıldır tedavi gören caretta caretta mavi sularla buluşacağı günü bekliyor
FOTO FOKUS
Yerinden çıkan tekerin karşı yöne geçmesini engelledi: O anlar kamerada
Yerinden çıkan tekerin karşı yöne geçmesini engelledi: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ