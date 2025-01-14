TSK'nın askeri gizli yapılanmasına FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ üyelerine yönelik soruşturmalar devam ediyor.
Soruşturmalar kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki askeri gizli yapılanmasında görev aldıkları tespit edilen 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Harekete geçen Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Konya, Kocaeli, İstanbul, Ankara ve Karaman'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 7 zanlıyı yakaladı.
Adresinde bulunamayan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.