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Türkiye
AA 15.01.2024 11:08

Elazığ'da bir tırda 145 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Elazığ'da konteyner yüklü tırda 143 kilogram skunk ve 2 kilo 850 gram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ'da bir tırda 145 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
[Fotograf: AA]

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatını önlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplerce, Diyarbakır'dan gelen ve birbiriyle bağlantılı olduğu belirlenen bir araç ve konteyner yüklü tırda narkotik köpek yardımıyla arama yapıldı.

Yapılan aramada, tırın dorse kısmında bulunan konteynerin zemin bölümüne gizlenmiş zift ve boya ile streçlenmiş 168 parça halinde 143 kilogram skunk ve 2 kilo 850 gram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

El konulan araç, tır ve konteynerler yediemin otoparkına götürüldü.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Elazığ Uyuşturucu
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