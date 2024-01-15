MEB ve ASELSAN’dan "Yeşil Geleceğim” temalı resim yarışması

ASELSAN ile MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, lise öğrencilerinin aileleriyle birlikte temiz, sürdürülebilir ve çevreci bir gelecek hayal etmelerini teşvik etmek amacıyla “Yeşil Geleceğim, Ailem ve Ben” temalı resim yarışması başlattı.

Geleneksel hale gelen ve bu yıl yedincisi düzenlenen yarışma ile gençlerin çevre konusundaki farkındalıklarının artırılmasının yanı sıra iklim değişikliğiyle mücadeleye dikkat çekilmesi hedefleniyor.

2050 yılı için net sıfır emisyon hedefini gerçekleştirmek için çalışmalarını yoğunlaştıran ASELSAN, yarışmanın temasını Türkiye’nin net sıfır emisyon hedefi çerçevesinde “yeşil gelecek” olarak belirledi.

Son başvuru 14 Şubat

Resim yarışmasına Türkiye’nin dört bir yanındaki lise öğrencileri katılabilecek.

Öğrenciler, “Yeşil Geleceğim, Ailem ve Ben” temalı resim yarışmasına 14 Şubat 2024 tarihine kadar başvuru yapabilecek.

Lise öğrencilerinin okul müdürlüklerine yapabileceği başvurular jüri tarafından değerlendirilecek. Yapılan değerlendirmelerin ardından yarışmada dereceye girecek öğrencilere, ödülleri ASELSAN’da düzenlenecek törenle verilecek.