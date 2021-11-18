Haber Giriş: 18 Kasım 2021 Perşembe 18:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elazığ'da ATM dolandırıcılığı: 2 tutuklama
[Fotoğraf: Arşiv]
Elazığ merkezli düzenlenen operasyonda ATM'lere yerleştirdikleri düzenekle insanların bilgilerini ele geçirerek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Siber suçlarla mücadele ekipleri, ATM cihazlarına yerleştirdikleri düzenekle insanların banka kartı bilgilerini ele geçirip dolandırıcılık yaptıkları düşünülen şüphelilere operasyon düzenlendi.
Elazığ, İstanbul, Kocaeli ve Malatya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlılardan biri serbest bırakılırken 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 2'si tutuklandı, 2'si de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Bursa Dolandırıcılık Elazığ İstanbul Kocaeli Siber Suçlar
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