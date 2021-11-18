Haber Giriş: 18 Kasım 2021 Perşembe 18:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzincan'da 2 bin 886 paket kaçak sigara ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Erzincan'da gümrük kaçağı 2 bin 886 paket sigaranın ele geçirildiği tırın sürücüsü tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez ilçe sınırlarında İran plakalı tırı durdurdu.
Araçta yapılan aramada gümrük kaçağı 2 bin 886 paket sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan İran uyruklu V.P, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Etiketler: Erzincan Kaçakçılık
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