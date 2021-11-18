Haber Giriş: 18 Kasım 2021 Perşembe 18:08Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bodrum açıklarında demirli tekne battı
[Fotoğraf: DHA]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde Bitez Koyu açıklarında demirleyen 12 metrelik ahşap tekne battı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde Bitez Koyu açıklarında demirleyen tekne battı. Sahil güvenlik ekipleri tarafından yapılan dalışta teknede kimsenin olmadığı belirlendi.
Bitez Koyu açıklarında ahşap teknenin battığını görenler sahil güvenlik ekiplerine haber verdi. Bölgeye ulaşan dalış timi, tekneye ulaştı. Teknede ve çevresinde kimsenin olmadığı tespit edildi.
12 metre uzunluğundaki 'Elly' isimli ahşap teknenin sahibi araştırılıyor.
Etiketler: Muğla Sahil Güvenlik
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