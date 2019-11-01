Türkiye
Elazığ'da 2 ton kaçak tütün ele geçirildi01 Kasım 2019 Cuma 12:29 - Son Güncelleme 01 Kasım 2019 Cuma 12:50
Elazığ'da düzenlenen operasyonda 2 ton 370 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Kaçak tütün sevkiyatı yapan sürücünün jandarmadaki işlemleri sürüyor.
[Fotoğraf: Elazığ İl Jandarma Komutanlığı]
Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik istihbarat çalışmasında kente kaçak tütün sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı.
Şehir girişindeki uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan araçta narkotik köpeğiyle arama yapan ekipler, çuvallar ve poşetlerin içinde 2 ton 370 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.
Gözaltına alınan sürücü K.D'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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