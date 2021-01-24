24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen ve merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki deprem anının Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı.

41 kişinin hayatını kaybettiği depremin şiddeti yeni görüntülerle birlikte gözler önüne serildi.

Vatandaşların paniği kayıtlarda

Görüntülerde alışveriş yapan insanların ve iş yeri sahiplerinin, depremin hissedilmesiyle birlikte dükkanlardan uzaklaşmaya başladığı ve sokaktaki vatandaşların panikle kaçtığı görülüyor.

Seyir halinde depreme yakalanan vatandaşların bir kısmının araçlarını durdurarak uzaklaştığı, trafik ışıklarında yakalanan sürücülerin ise yola devam etmek için depremin sonlanmasını beklediği kayıtlarda yer alıyor.

Depreme kapalı mekanlarda yakalanan vatandaşlar bulundukları yerden uzaklaşmaya çalışırken, bazıları da açık alanda sarsıntının geçmesini bekliyor.