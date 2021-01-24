Balıkesir'de ikamet eden S.K.G, 2016 yılında satın aldığı otomobilin bagaj kapağındaki açma butonunun arızalı olması nedeniyle yetkili servise başvurdu.

S.K.G. aracındaki arızanın giderilmesi üzerine aracını teslim aldı ancak ilerleyen tarihlerde arıza 4 kez daha tekrarladı.

S.K.G, "Bagajda taşınması gereken yangın söndürme tüpü, ilk yardım çantası gibi yasal zorunlu malzemelerle çantalar, alışveriş poşetleri gibi eşyaları sürekli arka koltukta taşımak zorunda kaldığını, bazen arka koltuğa yolcu alamadığını" savunarak, "aracın ayıpsız bir misli (benzeri) ile değiştirilmesi veya muadil araç bedelinin tespit edilerek yasal faiziyle ödenmesi" için Balıkesir 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açtı.

"Açma butonu arızası üretimden kaynaklı gizli ayıp"

S.K.G'yi haklı bulan mahkeme, gerekçeli kararında şu ifadelere yer verdi:

"Açma butonu arızasının üretimden kaynaklı gizli ayıp olduğu ve 5 defa servise gittiği halde sorunun giderilemediği görülmektedir. Arızanın kullanıcıdan kaynaklanmadığı ve satın alınma esnasında anlaşılamayacak nitelikte üretim hatasından kaynaklı arıza olduğu görülmektedir. Butonun çalışmaması nedeniyle tüketici araçtan yeteri kadar faydalanmadığından aracın ayıpsız benzeri ile değiştirilmesine, bunun mümkün olmaması durumunda da İcra İflas Kanunu'nun 24. maddesinin uygulanmasına karar verilmiştir."

Otomobil firması, yerel mahkemenin kararına itiraz etti.

Yerel mahkemenin kararına onama: Yolcuların güvenliğini tehlikeye atıyor

İtirazı değerlendiren Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını onadı.

Kararda, "Araçtaki ayıbın bagaj kapağının açılmamasına neden olması, eşyaların araç içine konmasının hem araçta bulunan yolcuların kaza anında güvenliğini tehlikeye atacak olması hem de araca binecek kişi sayısını etkileyerek aracın işlevselliğini yitirecek niteliktedir." denildi.