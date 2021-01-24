Tarihi 45 yıl öncesine dayanan Çukurova Üniversitesi’ndeki gen bankası, Akdeniz’den Ege’ye kadar yetiştirilen birçok çeşidin gen kaynaklarını saklıyor.

Yeni türlerin ve çeşitlerin ülke tarımına kazandırılmasında önemli bir rolü olan banka, Türkiye’nin narenciye üretiminde ön plana çıkmasını da sağlıyor.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Türkiye turunçgil üretiminde dünyada 7’nci sırada

Çukurova Üniversitesi Subtropik Meyveler Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı Dr. Gökmen Koç, Türkiye’nin turunçgil üretiminde önemli bir yerinin olduğunu söyledi:

“Dünyadaki turunçgil ihtiyacının Akdeniz lagün ülkeleri genellikle yüzde 25’ini karşılamakta ama dünyadaki sıralamaya baktığımızda Türkiye 7’nci sırada üretim açısından yer almakta.”

[Fotoğraf: TRT Haber]

Çiftçilere fidan desteği de sağlanıyor

65 narenciye çeşidinin yaygın olarak yetiştirildiği narenciye merkezinde, merkez adına tescilli 44 tür narenciye bulunuyor.

Merkez aynı zamanda çiftçilere de fidan desteği sağlıyor.

Haber: Fatma Er

Kamera: Memiş Akçam – Çağlar Öztürk