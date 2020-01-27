24 Ocak akşam saat 20.55’te Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki deprem, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden de hissedildi.

Depremi şiddetli bir şekilde hisseden Diyarbakır'da, Yenişehir ilçesinde bir sitede yaşanan panik anları güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Vatandaşların panikle evlerini terk etmelerini güvenlik kameraları saniye saniye kaydetti.

Görüntülerde deprem olduğu anda vatandaşlar koşarak panik içerisinde evlerinde çıkarken, bazı vatandaşların da sakin bir şekilde evlerinden dışarı çıktığı görülüyor.