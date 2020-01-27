Elazığ depreminin hissedildiği Diyarbakır'da panik anı kamerada
Haber Giriş: Kaynak: İHA
Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem Diyarbakır'da da hissedilmişti. Yenişehir ilçesinde bulunan bir sitede yaşanan panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.
24 Ocak akşam saat 20.55’te Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki deprem, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden de hissedildi.
Depremi şiddetli bir şekilde hisseden Diyarbakır'da, Yenişehir ilçesinde bir sitede yaşanan panik anları güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
Vatandaşların panikle evlerini terk etmelerini güvenlik kameraları saniye saniye kaydetti.
Görüntülerde deprem olduğu anda vatandaşlar koşarak panik içerisinde evlerinde çıkarken, bazı vatandaşların da sakin bir şekilde evlerinden dışarı çıktığı görülüyor.
Etiketler: Elazığ deprem Diyarbakır yenişehirSon Güncelleme: 27 Ocak 2020 Pazartesi 00:28