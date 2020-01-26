Hatay'da evli çiftin nargile kömüründen öldüğü iddia edildi
Haber Giriş: Kaynak: DHA, TRT Haber
Hatay'da bir çift evlerinde ölü bulundu. Nargile kömüründen sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğü iddia edilen çiftin ölüm nedeni otopsi sonrası belirlenecek.
[Fotoğraf: DHA]
Defne ilçesine bağlı Harbiye Mahallesi'nde yaşayan Feryat ve Atra Alvanoğlu çiftinden haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Çilingir yardımıyla eve giren polisler, Alvanoğlu çiftini hareketsiz yatarken buldu.
Olay yerinde yapılan ilk incelemede, Alvanoğlu çiftinin, uyumadan önce içtikleri nargilenin kömüründen yayılan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi.
İncelemenin ardından çiftin cesetleri otopsi için Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna götürüldü.
Etiketler: hatay nargile kömürü karbonmonoksit zehirlenmesiSon Güncelleme: 27 Ocak 2020 Pazartesi 00:04