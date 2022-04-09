Haber Giriş: 9 Nisan 2022 Cumartesi 01:37Son Güncelleme: Kaynak: AA-İHA
El freni çekilmeyen otomobil 5 metreden düştü: 2 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Çekmeköy'de içinde 2 kişinin bulunduğu park halindeki otomobil el freni çekili olmadığı için 5 metre yüksekten kayarak yan yola düştü. Aracın içinde bulunan 2 kişi yaralandı.
Merkez Mahallesi Selimiye Caddesi'ndeki parkta duran ve içerisinde iki kişinin olduğu öğrenilen otomobil el freni çekili olmadığı için kaymaya başladı.
Durumu fark eden sürücünün müdahalesine rağmen araç, yaklaşık 5 metre yükseklikten Şile Otoyolu Ümraniye istikametindeki yan yola düştü.
[Fotoğraf: İHA]
Kazada isimleri öğrenilemeyen sürücü ile yanındaki kişi hafif yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Yolda bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik akışı, aracın kaldırılmasından sonra normale döndü.
Polis ekipleri kaza ile ilgili çalışma başlattı.
Etiketler: İstanbul
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