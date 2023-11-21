Puslu 7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 21.11.2023 10:56

El arabasıyla geldiği villadan 5 milyon liralık mücevher çaldı

Bursa'da, villaya sırtında el arabasını taşıyarak gelen ve 5 milyon lira değerinde mücevher bulunan çelik kasayı çalan zanlı yakalandı.

El arabasıyla geldiği villadan 5 milyon liralık mücevher çaldı

Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Osmangazi ilçesi İnkaya Mahallesi'nde Y.R.Ü'ye ait villadan çelik kasa hırsızlığına ilişkin çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarını inceleyen polisler, villaya sırtında el arabasını taşıyarak gelen ve daha sonra çelik kasayla çıkan kişinin B.A. (40) olduğunu belirledi.

Zanlı B.A'yı gözaltına alan ekipler, bu kişinin üzerinde yaptıkları aramada villadan çalınan araç anahtarını ele geçirdi.

Cumhuriyet Başsavcılığından alınan izinle B.A'nın evinde yapılan aramada ise çok sayıda mücevher bulundu.

Bunların, söz konusu villadan çalınan yaklaşık 5 milyon lira değerindeki inci kolye, pırlanta kolye, altın broş, altın kaplama kalem, gümüş kemer, kol saati gibi ziynet eşyaları olduğu anlaşıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

ETİKETLER
Bursa Hırsızlık
Sıradaki Haber
Doğu kasımda kara kışı yaşıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:44
Adıyaman'da yeni yerleşim alanında 16 bin 433 konut yükseliyor
11:45
Giresun ve Trabzon için kuvvetli yağış uyarısı
11:38
Kars'ta yol kapandı, ayağı kırılan hastanın imdadına ekipler yetişti
11:40
MEB, mesleğinde fark yaratan öğretmenleri ağırlayacak
11:35
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi
11:32
Prof. Dr. Sözbilir: Faylarımız sürekli artacak, hiçbir zaman azalmayacak
Sivas'ın mağara apartmanları ziyaretçilerini ağırlıyor
Sivas'ın mağara apartmanları ziyaretçilerini ağırlıyor
FOTO FOKUS
Şehit Aybüke öğretmenin hayatı TRT ortak yapımıyla 24 Kasım'da beyaz perdede
Şehit Aybüke öğretmenin hayatı TRT ortak yapımıyla 24 Kasım'da beyaz perdede
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ