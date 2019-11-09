Türkiye
Ekrem Yeter'in beraatine itiraz09 Kasım 2019 Cumartesi 20:38 - Son Güncelleme 09 Kasım 2019 Cumartesi 20:45
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Ekrem Yeter hakkında başsavcılığın mahkumiyet mütalaasına aykırı olarak verdiği beraat kararının bozulması istemiyle istinafa başvurdu.
Eski Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi Ekrem Yeter, Fetullahçı Terör Örgütü'ne üye olmak suçlamasıyla hakkında açılan davada beraat etmişti.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesinin Ekrem Yeter hakkında başsavcılığın mahkumiyet mütalaasına aykırı olarak verdiği beraat kararının bozulması istemiyle istinafa başvurdu.
Ekrem Yeter hakkındaki dosya istinaf mahkemesinde incelenecek. Mahkemenin aynı kararı vermesi halinde dosya Yargıtay'a taşınabilecek.
Kaynak: TRT Haber