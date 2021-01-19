Balıkçılar ilk olarak nehrin buz tutan yüzeyinde kürek ve taşlarla delik açıyor, sonrasında su geçirmez tulumlarını giyiyor. Açılan delikten serpme ağ atarak, balık yakalıyor.

Balıkçılardan Orhan Atış, Batmış Köyü'nde avladıkları balıkları çuvallara doldurup kent merkezi ya da yol kenarlarında sattığını söylüyor:

"Yazın hayvancılık veya tarım, kışın da balık tutarak geçimimizi sağlamaya çalışıyoruz. Hava sıcaklığının sıfırın altında 16 dereceye kadar düşmesine rağmen gelip, balık avlamaya çalışıyoruz. Hava o kadar soğuk oluyor ki balıkları sudan çıkarıp buzun üzerine bıraktığımız anda balıklar bile donuyor"