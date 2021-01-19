Haber Giriş: 19 Ocak 2021 Salı 10:34Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Ekmeklerini buzla kaplı Murat Nehri'nden çıkarıyorlar
[Fotoğraf: DHA]
Ağrı'da geçimlerini balıkçılıkla sağlayan vatandaşlar, dondurucu soğukta nehirde açtıkları delikten ağ atarak balık avlıyor.
Balıkçılar ilk olarak nehrin buz tutan yüzeyinde kürek ve taşlarla delik açıyor, sonrasında su geçirmez tulumlarını giyiyor. Açılan delikten serpme ağ atarak, balık yakalıyor.
Balıkçılardan Orhan Atış, Batmış Köyü'nde avladıkları balıkları çuvallara doldurup kent merkezi ya da yol kenarlarında sattığını söylüyor:
"Yazın hayvancılık veya tarım, kışın da balık tutarak geçimimizi sağlamaya çalışıyoruz. Hava sıcaklığının sıfırın altında 16 dereceye kadar düşmesine rağmen gelip, balık avlamaya çalışıyoruz. Hava o kadar soğuk oluyor ki balıkları sudan çıkarıp buzun üzerine bıraktığımız anda balıklar bile donuyor"
Etiketler: Balıkçılık
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