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Türkiye
AA 03.06.2023 19:44

Ehliyetsiz sürücü kırmızı ışıkta bekleyen otomobillere çarptı: 7 yaralı

Çorum’da ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen 4 otomobile çarptığı kazada 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Ehliyetsiz sürücü kırmızı ışıkta bekleyen otomobillere çarptı: 7 yaralı

Çorum'da, G.Y. yönetimindeki otomobil, İnönü Caddesi Terminal Kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen 4 otomobile çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler Özge S. (31) ve Serkan C. (44) ile araçlarda bulunan Ecrin Sena K. (8), Ümame K. (11), Asaf K. (6), Sibel K. (39) ve Zemzem Ö. (58) yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolda trafik bir süre tek şerit üzerinden kontrollü olarak sağlandı.

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Çorum Trafik Kazası
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