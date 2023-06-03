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Türkiye
AA 03.06.2023 18:10

Mersin'de mobilya fabrikasında yangın

Mersin'de, Silifke Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) mobilya fabrikasında çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Mersin'de mobilya fabrikasında yangın
[Fotograf: AA]

OSB'de yatak ve baza imalatı yapan mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İçerideki yanıcı maddeler nedeniyle alevler kısa sürede büyüyerek fabrikayı sardı.

Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ekipleriyle Silifke Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler ve bir söndürme helikopteri yönlendirildi.

Mersin'de mobilya fabrikasında yangın

Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner de fabrikaya gelerek ekiplerden bilgi aldı.

Yangının fabrika binasında ek çatı yapımı sırasında kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcımdan çıktığı iddia edildi.

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