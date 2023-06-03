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Türkiye
TRT Haber 03.06.2023 18:15

Sivas'ta 4,1 büyüklüğünde deprem

Sivas'ın Ulaş ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sivas'ta 4,1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Sivas'ın Ulaş ilçesinde saat 18.07'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Kısa süreli panik yaşandı

Deprem nedeniyle ilçede bazı vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

Ulaş Kaymakamı Selçuk Baş, deprem nedeniyle şu ana kadar sıkıntılı herhangi bir ihbar almadıklarını ve olumsuzluk yaşanmadığını söyledi.

Baş, ekiplerin teyakkuz halinde olduklarını ve ilçede araştırmalarının devam ettiğini sözlerine ekledi.

 

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