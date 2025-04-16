Ehliyetsiz araç ve usulsüz çakar kullanan sürücüye 313 bin 698 lira ceza

Rize İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Alipaşa uygulama noktasında yapılan alkol denetimi sırasında H.Y'nin kullandığı otomobil durduruldu.

Yapılan kontrolde, araçta polis megafonlu çakar sisteminin olduğu tespit edildi.

Araç 30 gün trafikten men edildi

Sürücüye ve otomobilin kayıtlı olduğu şirkete 138 bin 172'şer lira olmak üzere 276 bin 344 lira ceza kesildi.

Ayrıca, sürücü belgesi geçici olarak ya da tedbiren geri alındığı halde araç kullanmaktan H.Y. ve şirkete 18 bin 677'şer liradan 37 bin 354 lira idari para cezası verildi.

Otomobil 30 gün süreyle trafikten men edildi.