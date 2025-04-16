Açık 7.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 16.04.2025 00:15

Ehliyetsiz araç ve usulsüz çakar kullanan sürücüye 313 bin 698 lira ceza

Rize'de çakar sistemi kullanılan otomobilin ehliyetsiz sürücüsü ile aracın kayıtlı olduğu şirkete toplam 313 bin 698 lira idari para cezası kesildi.

Ehliyetsiz araç ve usulsüz çakar kullanan sürücüye 313 bin 698 lira ceza
[Fotoğraf: Arşiv]

Rize İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Alipaşa uygulama noktasında yapılan alkol denetimi sırasında H.Y'nin kullandığı otomobil durduruldu.

Yapılan kontrolde, araçta polis megafonlu çakar sisteminin olduğu tespit edildi.

Araç 30 gün trafikten men edildi

Sürücüye ve otomobilin kayıtlı olduğu şirkete 138 bin 172'şer lira olmak üzere 276 bin 344 lira ceza kesildi.

Ayrıca, sürücü belgesi geçici olarak ya da tedbiren geri alındığı halde araç kullanmaktan H.Y. ve şirkete 18 bin 677'şer liradan 37 bin 354 lira idari para cezası verildi.

Otomobil 30 gün süreyle trafikten men edildi.

ETİKETLER
Rize Ehliyet Polis
Sıradaki Haber
Antalya'da başıboş köpeğin kovaladığı çocuğa motosiklet çarptı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:12
TBMM Filistin davasına destek için parlamentoları buluşturuyor
23:29
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: 1400'den fazla sağlık çalışanı hayatını kaybetti
22:44
Emine Erdoğan'dan "Üçüncü Küresel Donörler Forumu" paylaşımı
22:58
Meclis'te zirai don afetinin araştırılması için komisyon kuruldu
22:16
Bakan Kurum: TOKİ ile Malatya Kale'de kale gibi konutlar yaptık
22:12
Beyaz Saray: (Gümrük tarifeleri) Top artık Çin'in sahasında
İzmir'de sahilde yosun tabakası oluştu
İzmir'de sahilde yosun tabakası oluştu
FOTO FOKUS
Antalya'da başıboş köpeğin kovaladığı çocuğa motosiklet çarptı
Antalya'da başıboş köpeğin kovaladığı çocuğa motosiklet çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ