Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, 46 lokasyonda ve 100'e yakın noktada başlatılan ücretsiz wi-fi uygulamasının EGO otobüslerinde de uygulayacağı belirtildi.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, gençlerden toplu taşıma araçlarında da ücretsiz wi-fi konusunda yoğun talep gelmesi üzerine teknik çalışma yaptıklarını ifade etti.

“Başkentlilerin memnuniyeti bizim için çok önemli”

Tuna, "Ortak akılla kenti yönetme ilkemiz doğrultusunda gerek gençlerimizi gerekse tüm vatandaşlarımızı dinliyoruz. Başkentlilerin memnuniyeti ve tabii ki mutluluğu bizim için hem çok önemli hem de çok değerli. Bu nedenle şehrimizde teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak, hayatı kolaylaştırmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA