Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kurum İçi Bireysel Performans Değerlendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Emniyet Genel Müdürünün birinci değerlendirme amiri ilgili İçişleri Bakan Yardımcısı, ikinci değerlendirme amiri İçişleri Bakanı oldu.

Emniyet Genel Müdürünün birinci değerlendirme amiri olduğu personelin ikinci değerlendirme amiri İçişleri Bakanı olarak belirlendi. Bakan bu yetkisini ilgili Bakan Yardımcısına devredebilecek.

Aday memurların değerlendirmeleri, dönem bitiş tarihini takip eden bir sonraki ayın yedinci gününe kadar yapılacak. Değerlendirme amirleri, belirtilen süre içerisinde ilgili personel hakkında Personel Bilgi Sistemi üzerinden değerlendirmelerini yapmak zorunda olacak.

Her yıl 1-31 Ocak tarihleri arasında yapması gereken değerlendirmesini hukuken kabul edilebilir mazereti olmaksızın yapmayanlar hakkında, 31 Ocak 2018 tarihinde yayımlanan Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun hükümleri uygulanacak.

Performans değerlendirme kurulunda Eğitim Dairesi Başkanının yerine Polis Akademisi Başkanı yer alacak.

Ayrıca yönetmelikte geçen "Eğitim Dairesi Başkanlığı" ifadeleri "Polis Akademisi Başkanlığı" olarak değiştirildi.

Kaynak: AA