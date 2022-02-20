Haber Giriş: 20 Şubat 2022 Pazar 10:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eğitimde düşen itfaiyeci ağır yaralandı
[Fotoğraf: İHA Video]
Şanlıurfa'da eğitim sırasında merdivenden düşen itfaiye eri ağır yaralandı.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde itfaiye eri Veysel Atçı eğitim sırasında itfaiye merdiveninden atlama yatağının üzerine atlamaya çalıştı.
Merdivendeki kafesin hareket etmesiyle dengesini kaybederek düşen Atçı, atlama yatağının basıncının az olması nedeniyle yerde kaldı.
Arkadaşları durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Ağır yaralanan Atçı, Birecik Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.
Etiketler: İş Kazaları İtfaiye Şanlıurfa
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