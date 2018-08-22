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Ege’de avlanan balıkçılara Yunan tacizi

Aydın'dan denize açılan balıkçılara Yunan sahil güvenlik botundan ateş açıldı. Olayı görüntüleyen balıkçılar bu gibi durumların sık yaşandığını söyledi.

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Didim iskelesinden önceki gün açılan Türk balıkçılar Samos Adası'na 6, Eşek Adası'na 4 mil uzakta, uluslararası suda balık tutmak için ağ attı.

Türk balıkçı teknesine yaklaşan Yunan Sahil Güvenlik teknesinde bulunan askerler, silah çekerek nişan aldı. Balıkçılar, o anları cep telefonu kamerası ile kaydetmeye başladı. Görüntü çekildiğini gören asker, silahını indirdi.

Balıkçılar, yasak bölgede olmadıklarını kanıtlamak için teknedeki koordinatları gösteren cihazı da görüntüledi. Yunan askerleri yaklaşık bir saat boyuncu balıkçılara sözlü ve el hareketleriyle tacizde bulundu.

Uluslararası sulardan Türk sularına giren balıkçılara, burada da taciz devam etti. Yunan askerleri ve Türk balıkçıları arasında geçen bağrışma diyalogları ve tüm yaşananlar saniye saniye kaydedildi.

‘Plastik mermi’ iddiası

Aynı bölgeye ağ atan başka bir balıkçı ise Yunan Sahil Günvenlik botundan plastik mermi ile ateş açıldığını iddia etti. Teknesinin bu merminin isabet etmesi sonucu camlarının kırıldığını öne süren balıkçı o anları da cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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