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Ege Denizi'nde 4,6 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Gökçeada'nın 109 kilometre açığında gerçekleşti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.12'de kaydedilen depremin merkez üssüne en yakın yerleşim yerleri 17,20 kilometreyle Yunanistan'ın Aynoroz bölgesi ve 109,46 kilometreyle Gökçeada oldu.
Yer sarsıntısı 37,57 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 28 Eylül 2020 Pazartesi 07:32
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