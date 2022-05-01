Haber Giriş: 1 Mayıs 2022 Pazar 04:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem
AFAD verilerine göre, Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.33'te merkez üssü Ege Denizi olan 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin, 3,15 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Etiketler: Son Dakika Deprem Ege Denizi
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