Türkiye
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
14 Ağustos 2019 Çarşamba 00:33 - Son Güncelleme 14 Ağustos 2019 Çarşamba 00:36
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Ovacık köyüne 315 kilometre mesafede olduğu tespit edildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.11'de Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Deniz yüzeyinin 13,90 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Ovacık köyüne 315 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
Kaynak: AA
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.